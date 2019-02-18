"Мне все равно, я верю Путину": Трамп попал в новый скандал

18 февраля 2019, 12:25

Президент США доверяет президенту РФ больше, чем собственной разведке.

Трамп и Путин
Трамп и Путин / Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп не верит в доклад американской разведки о том, что у Северной Кореи есть ракеты, способные достичь территории его страны.

Трамп заявил, что президент России Владимир Путин утверждает обратное и он ему больше доверяет, сообщает CBS.

Когда сотрудники разведки США попытались переубедить главу Белого дома, он ответил: "Мне все равно, я верю Путину".

Ранее сообщалось, что немцы доверяют Путину больше, чем Трампу. Граждане Германии воспринимают мощь и влияние Соединенных Штатов как серьезную угрозу своей стране, даже по сравнению с Китаем и Россией.

Напомним, что переговорщики от Путина и Трампа рассматривали различные варианты решения военного конфликта в Украине и отмены антироссийских санкций. В частности, стороны обсуждали возвращение экс-президента Виктора Януковича на Донбасс в качестве политического лидера боевиков.

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