Россия хочет убрать Порошенко и привести к власти лояльный парламент - разведка США

Петр Порошенко / Главред

Россия использует все возможные средства, чтобы повлиять на итоги президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году. Об этом говорится в отчете разведывательной службы США.

"РФ использует в собственных интересах такие проблемы в Украине, как слабая экономика, коррупция, уязвимость в киберпространстве и недовольство среди населения. Все это делается с единственной целью - убрать Порошенко и привести к власти более лояльный парламент", - говорится в отчете.

Читайте такжеПорошенко заканчивает свое президентство очень скверноВ разведке США отмечают, что в предвыборной кампании принимает большое количество кандидатов и нет однозначного лидера, что при большом уровне недоверия к политическим элитам может предоставить противникам Порошенко дополнительные преимущества.

Кроме того, американская разведка не прогнозирует масштабные военные действия РФ в Украине в 2019 году: напряжение ожидается разве что в регионе Азовского и Черного морей.

По мнению аналитиков, Москва также продолжит политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы навредить усилиям Киева на пути интеграции в ЕС и НАТО.