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Путинская "вертикаль" пошла в откровенный разнос

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

15 марта 2020, 06:54

Хаос нарастает, который обязательно завершится предельно острым кризисом.

Путин
Путин в спешке проталкивает нелегетимные правки в конституцию РФ / Reuters

Путин подписал закон о поправках в конституцию. В том числе и с поправками, принятыми вопреки действующей конституции. Остаются два этапа - заключение Конституционного суда и голосование населения.

Проблема в том, что Конституционный суд не должен визировать конституционный закон, а процедура нынешнего "голосования" не предусмотрена той же конституцией - в ней прописана процедура референдума. В итоге мы имеем незаконные поправки, которые приняты вопреки закону и будут введены в действие тоже весьма произвольным образом. Однако власть уже откровенно идет ва-банк, наплевав на само понятие законности.

В 93 году логика Ельцина была по крайней мере понятной - он одержал военную победу, утопив в крови своих противников с помощью армии, нарушившей присягу, и бандитов, вооруженных из арсеналов МЧС. Нынешняя конституция была принята им по праву победителя и фиксировала политический результат, достигнутый в ходе этой победы.

Путин никого не побеждал. Слом сегодняшней конституции проводится им не по праву победителя, а банальным мошенничеством. Жульничеством. А это означает, что как приняли, так можно и отменить.

При этом нынешняя ситуация вообще выбивается из общего ряда. Все предыдущие свои приходы к власти Путин обставлял тотальной секретностью, до самого последнего момента не давая окончательный ответ на то, будет ли он баллотироваться. Эта интрига выдерживалась им в 2007 году, когда лишь в последний момент было объявлено о создании "тандема", так же происходило и в 11 году, когда до последнего дня Медведев и Путин молчали о "рокировке". Даже в 17 году Путин тянул как мог, не отвечая внятно на вопрос - пойдет ли он на еще один срок.

Читайте такжеНенависть россиян к Путину зашкаливает, развязка близкаТеперь до 24 года еще целых 4 года, а позиция жестко определена - за гранью законности протаскивается поправка об обнулении срока. Технически ее можно экстраполировать еще на одного президента - Медведева, но он и без этой поправки имеет право как минимум на один срок после 24 года, а с ней получает право на два до 36 года. Медведев - проверенный кадр, не подкачал тогда, проявит верность и сейчас, если потребуется. Но все это никак не объясняет, для чего всё делается настолько грубо, поспешно и предельно незаконно. Времени еще вагон и даже больше.

Возникает все более устойчивое предположение, что всё происходящее идет на грани управляемости и точно не по первоначальному сценарию. Это скорее, какая-то очень грубая импровизация, причем чем дальше, тем менее подконтрольная и предсказуемая.

И если на первом, самом, в общем-то, простом этапе всё идет кувырком, то что будет на следующих, которые обязаны быть в рамках любой логики, потребовавшей столь стремительную вивисекцию конституции.

Можно предположить (причем с крайне высокой долей уверенности), что в правящей номенклатуре стремительно нарастают деструктивные процессы, которые ведут российскую вертикаль в откровенный разнос. Кстати, решение об отказе от соглашения ОПЕК+, принятое за гранью любого разумного соображения (в первую очередь потому, что глобальный рынок и без того разносят идущие в Китае процессы) - это тоже одно из явных и видимых следствий идущей под откос системы принятия решений. Большая часть компаний нефтяной отрасли явно была не готова к решению об отказе от сделки, поэтому и последовали весьма негативные отклики со стороны топ-менеджеров ведущих компаний. Это означает, что существующие механизмы выработки и принятия решений игнорируются, теперь они приобретают крайне хаотичный характер.

Читайте такжеПрестарелый маразматик Путин окончательно потерял стыдЭто же видно и по "конституционному процессу", который все два месяца носил какой-то дерганый и суетливый характер, где никто толком не понимал происходящего и его смысла. Одновременно и параллельно существовали сразу несколько логик процесса, что можно было заметить по "поправке Карелина", которая была внесена, и которую пришлось снимать после вмешательства Путина. Хаос последних дней и вынудил форсировать завершение процесса утверждения поправок уже вопреки любой законности.

Проще говоря - что-то идет сильно не так, и значит, хаос будет нарастать и далее. И с этим власть уже ничего поделать не может. Отсюда и "проламывание" процедуры голосования вопреки нешуточным рискам, которые несет в себе начинающаяся эпидемия. Поэтому и реакция на нее тоже не отличается разумностью подходов - пока есть еще неделя-две для того, чтобы к ней хоть как-то подготовиться, но система в ступоре, так как приоритетом становится "голосование", сама суть которого отрицает любые карантинные мероприятия.

Хаос растет, а в конце его, вне всяких сомнений, будет какой-то предельно острый кризис. Который может выстрелить вообще по любому поводу.

Владимир Путин Эль Мюрид новости России Конституция России
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