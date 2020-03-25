Почему весь мир теперь должен равняться на Китай

Дезинфекция в Китае

В Китае не любят ни WhatsApp, ни Viber, там предпочитают свой WeChat, в котором можно не только текст, фото, видео, аудио передавать, но и деньги.

А ещё там появился антивирусный QR-код. Когда вы влетаете в страну, на границе в WeChat активируете и создаете свой код на период карантина. Туда заносите данные о самолёте, на котором влетели, где будете жить и что будете делать.

Первые две недели после прилёта - карантин дома. Это значит, что на входе во все публичные места (магазины или моллы) охрана просит вас показать код, его сканируют и узнают, сколько вы находились дома и пройден ли вами карантин. Если карантин не завершён, вас не пускают в заведение. Для мелких магазинов это не нужно, но они отмечают, что вы там все-таки были. Это нужно только, чтобы контролировать тех, кто въехал, чтобы вы, прилетев из Италии, например, не начали бегать по магазинам, игноря карантин и скупая туалетную бумагу с криками "Да мне похер ваши ограничения".

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И дело не только в организованности нации. А прежде всего в том, что народ доверяет своей власти. Ведь четко знают, что любой чиновник за свою халатность будет наказан. А за коррупцию - расстрелян. Не так ли?

При этом надо не забывать, что есть опасность того, что опасность отступит, а тотальный контроль останется. Но мир и так туда катится: электронные деньги, штрих коды, идентификационные коды и тд и тп...