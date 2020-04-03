Акт о капитуляции России уже лежит на столе Путина

Путин скоро подпишет акт о капитуляции / Reuters

Ну, вот и обозначился победитель в нефтяной войне. Им, понятно, стал Дональд Трамп. Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. В каких пропорциях - решайте сами, не маленькие.

Акт капитуляции на столе, Путину и Мохаммеду бин Сальману уже поднесли ручки. Теперь самое время понять его содержание. Трамп анонсировал сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией на 10 млн баррелей (а лучше, как он пишет - и до 15). "Навес" над рынком составляет 25 млн баррелей в сутки, то есть, даже такое колоссальное сокращение снимает только половину дисбаланса между спросом и предложением. Кроме того, нужно понимать, что сегодня хранилища нефти практически под завязку забиты готовым продуктом, если и есть резерв - то он невелик, буквально на месяц, не более. Скорее, даже меньше.

Читайте такжеВзбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина

Это означает, что переполнение рынка лишней нефтью все равно будет продолжаться, только более медленными темпами. Если из бассейна вытекает 75 литров, а в него втекает 100 литров, то сокращение прихода на 10 литров проблему переполнения бассейна не снимает - 15 литров все равно лишние.

Расчет, по всей видимости, на то, что рынок успеет восстановиться и начнет потреблять эти избыточные сегодня объемы. Однако уже точно понятно, что как минимум в этом году, а возможно, и какое-то время еще восстановить потребление нефти в 100 млн баррелей в сутки мировому рынку не удастся. Китай вышел на свой возможный пик восстановления и уже очевидно потерял приблизительно 10-12 процентов экономики.

Европа опаздывает примерно на 3-4 месяца, и тоже восстановит свою экономику не более чем на 90 процентов от докризисной. Уже поэтому ограничения, о которых говорит Трамп, сохранятся надолго. Цена на нефть, соответственно, тоже не поднимется выше какого-то нового, но все равно низкого значения. Может быть, 40 долларов за марку Брент. Что, конечно, гораздо лучше, чем нынешние 13-16 долларов. Но достаточно низко для того, чтобы поддерживать экономику стран-импортеров. Им высокая цена совершенно неинтересна.

Читайте такжеПутин исчез и в России начался адский бардак

По сути, Трамп балансирует рынок на новом уровне, решая две собственные задачи - поддерживает свою нефтянку более высокими ценами и отказом от любых ограничений на добычу, с другой стороны - он будет придерживать цену на нефть на комфортном для всей остальной экономики США уровне.

Это и есть - национальный лидер. В отличие от некоторых галактических геополитиков. Путин мог в начале марта согласиться на сокращение добычи на полмиллиона баррелей, теперь будет сокращать в десять раз больше. Друзья стоят очень дорого. Тупые, но жадные друзья - вообще запредельно. Но Путин своих не бросает, как известно. А вот народ России для него - не свой. Поэтому его "кидать" вполне по понятиям.