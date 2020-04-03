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Акт о капитуляции России уже лежит на столе Путина

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

3 апреля 2020, 06:54

Путин мог согласиться на сокращение добычи нефти на полмиллиона баррелей, теперь будет сокращать в десять раз больше.

Путин
Путин скоро подпишет акт о капитуляции / Reuters

Ну, вот и обозначился победитель в нефтяной войне. Им, понятно, стал Дональд Трамп. Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. В каких пропорциях - решайте сами, не маленькие.

Акт капитуляции на столе, Путину и Мохаммеду бин Сальману уже поднесли ручки. Теперь самое время понять его содержание. Трамп анонсировал сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией на 10 млн баррелей (а лучше, как он пишет - и до 15). "Навес" над рынком составляет 25 млн баррелей в сутки, то есть, даже такое колоссальное сокращение снимает только половину дисбаланса между спросом и предложением. Кроме того, нужно понимать, что сегодня хранилища нефти практически под завязку забиты готовым продуктом, если и есть резерв - то он невелик, буквально на месяц, не более. Скорее, даже меньше.

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Это означает, что переполнение рынка лишней нефтью все равно будет продолжаться, только более медленными темпами. Если из бассейна вытекает 75 литров, а в него втекает 100 литров, то сокращение прихода на 10 литров проблему переполнения бассейна не снимает - 15 литров все равно лишние.

Расчет, по всей видимости, на то, что рынок успеет восстановиться и начнет потреблять эти избыточные сегодня объемы. Однако уже точно понятно, что как минимум в этом году, а возможно, и какое-то время еще восстановить потребление нефти в 100 млн баррелей в сутки мировому рынку не удастся. Китай вышел на свой возможный пик восстановления и уже очевидно потерял приблизительно 10-12 процентов экономики.

Европа опаздывает примерно на 3-4 месяца, и тоже восстановит свою экономику не более чем на 90 процентов от докризисной. Уже поэтому ограничения, о которых говорит Трамп, сохранятся надолго. Цена на нефть, соответственно, тоже не поднимется выше какого-то нового, но все равно низкого значения. Может быть, 40 долларов за марку Брент. Что, конечно, гораздо лучше, чем нынешние 13-16 долларов. Но достаточно низко для того, чтобы поддерживать экономику стран-импортеров. Им высокая цена совершенно неинтересна.

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По сути, Трамп балансирует рынок на новом уровне, решая две собственные задачи - поддерживает свою нефтянку более высокими ценами и отказом от любых ограничений на добычу, с другой стороны - он будет придерживать цену на нефть на комфортном для всей остальной экономики США уровне.

Это и есть - национальный лидер. В отличие от некоторых галактических геополитиков. Путин мог в начале марта согласиться на сокращение добычи на полмиллиона баррелей, теперь будет сокращать в десять раз больше. Друзья стоят очень дорого. Тупые, но жадные друзья - вообще запредельно. Но Путин своих не бросает, как известно. А вот народ России для него - не свой. Поэтому его "кидать" вполне по понятиям.

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