Пусть сдохнут, но не на Красной площади: зачем Кремлю парад во время пандемии

Чорновіл пояснив, чому російська влада не хоче відмовитися від параду 9 травня в розпал пандемії коронавірусу / Reuters

"Бенкет під час чуми" – це абсолютно стандартна ситуація для Росії. Навіть Пушкін свого часу, надихнувшись Росією і вловивши її сутність, написав геніальну мініатюру з такою назвою... Тому плани Кремля в розпал пандемії коронавірусу провести парад, присвячений 75-річчю перемоги у Другій світовій війні, не дивують.

Чуючи про заплановані на 9 травня святкування та урочистості в Росії, які ніхто у зв’язку з пандемією коронавірусу, не збирається скасовувати, хочеться сказати одне… Хлопці, тільки ставайте поближче один до одного, єднайтеся з народом! Дітки нехай із букетиками біжать до перших осіб, що вийдуть до Мавзолею. Нехай усе буде в найкращих традиціях брежнєвського стилю. Натовпи побільше. І жодних медичних масок! А до місця параду рухайтеся пішки, бажано довгим маршрутом, і обов’язково з людьми, з народом. Покашляйте добряче там один на одного. Буду дуже радий…

Зазвичай на парадах до Дня перемоги у Москві марширує близько 15 тисяч російських військовослужбовців. Уже зараз їх дресирують на підмосковних полігонах, аби 9 травня вони урочисто пройшли в центрі російської столиці. Тісно, щільно, без масок…

Не здивуюся, якщо це – одна з причин, чому в російській столиці відбувся стрибок захворюваності на коронавірус. Звісно, реальні цифри в Росії приховуються, і ми ніколи не дізнаємося справжньої кількості хворих та померлих від Covid-19 у цій країні. Але в тому, що заражається величезна кількість росіян, можна не сумніватися. Про це, зокрема, свідчить дивна статистка: в Москві колосальне зростання захворюваності, а у російській глибинці, де насправді коронавірус бушує, статистка майже нульова. Так, наприклад, за офіційними даними, у деяких прикордонних із Китаєм областях за весь час захворіли 97 росіян. І це на території розміром, як половина Європи! Водночас у Китай за цей час і саме з цих областей РФ в’їхало більше сотні людей, хворих на коронавірус.

Російській владі плювати на кількість жертв та масштаби епідемії. Для неї проблеми може створити тільки ситуація в Москві, де зосереджені основні ЗМІ, великий бізнес тощо, відповідно, до столиці підвищена увага. Нехай захворює певна кількість військовослужбовців, що братимуть участь у параді, Кремлю байдуже, нехай захворіють люди – байдуже. Але він намагатиметься уникнути великого спалаху в Москві, щоб росіяни не могли дорікнути владі тим, що вона в розпал епідемії масово вигнала на вулиці народ.

Тому цього року Кремль буде змушений дещо дозувати "побєдобєсіє". Однак телевізійна картинка не постраждає: колони військових і техніки пройдуть парадом, як і завжди. Але масовий прохід населення зменшуть, аби після святкування не було великого стрибка смертності. Адже вже на даному етапі через неготовність медицини до виклику коронавірусу (хоча в Москві медицина ого-го-го – дай, боже, нам таку!) ситуація критична: черги швидких стоять біля приймальних відділень, і багато хто з хворих, не діждавшись госпіталізації, помирає в них.

Першим пріоритетом російської влади залишатиметься "побєдобєсіє" та його пропагандистський ефект. А основний ефект досягається через телебачення, тому режисерам доведеться попрацювати... Адже умовні Вася, Таня, Міша з Таганрогу не потраплять на Красну площу, не пройдуть біля кремлівської стіни та, напевно, ніколи в житті не потраплять до Мавзолея, тому вони мають побачити "правильну" картинку святкування Дня перемоги по телевізору. А там цього року на 99% гратиме стара класична платівка.

Єдине, чим буде відрізнятися цьогорічний парад – відсутністю іноземних гостей на ньому. Зазвичай, присутність таких гостей покликана показати росіянам, як перемогу Радянського Союзу визнають в усьому світі.

Цього року, звісно, в розпал епідемії ніхто до Москви не поїде. Тим більше зараз, коли Росія поступово перетворюється на епіцентр коронавірусу (думаю, Росія має всі шанси вийти на перше місце за кількістю жертв від коронавірусу в світі). Тому тема про гостей з-за кордону знята.

Також у Кремлі з названих вище причин будуть змушені потурбуватися, аби внаслідок цих урочистих заходів не відбулося критичного спалаху коронавірусу. Але все одно буде і прохід "трудящих", і решта – для картинки. Хіба що дещо обмежать присутність кількість літніх людей на параді, аби ніхто з них прямо на Красній площі не помер і не зіпсував телевізійну картинку.

А от доступ до загальних місць, де народ зазвичай на 9 травня масово тусувався – ярмарки, зони розваг тощо, жорстко обмежать. Умовно кажучи, якщо раніше у Парку імені Горького та Ізмайловському парку на День перемоги збиралися натовпами, банячили, обнімалися-цілувалися, лазили по всіх закутках, то цього року цю частину "святкування" обмежать. А все решта, що служить телекартинці, лишиться по максимуму.

Тобто серед прагнень російської влади є бажання не допустити масового зараження у Москві, але цей пріоритет точно не є першочерговим. Бо все те, що служить картинці, має бути на параді – нехай хоч поздихають, тільки не в кадрі і не на Красній площі.

А головне – картинка та ідеологічна складова будуть збережені. У Путіна падають рейтинги, і йому треба показати, що Росія "впереди планеты всей", що росіяни – "самые главные, самые мужественные и самые могущественные". Якби Москва не була містом, де не можна нічого замовчати, то парад відбувся і під час епідемії по повній програмі, як і раніше, всі би шлялися по парках, адже "народ должен быть пьяный, сытый и тупой".

Тарас Чорновіл, політичний аналітик, колишній народний депутат України, спеціально для Главреду