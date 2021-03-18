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Два сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным

Андрей Головачев

политический эксперт

18 марта 2021, 15:42

Америка запустила Холодную войну-2 в попытке спасти евроатлантическое единство.

Джо Байден
Джо Байден назвал Путина убийцей / Фото Reuters

Тот факт, что президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей, конечно, событие из ряда вон выходящее. И дело даже не в том, такие выражения в дипломатии недопустимы. И даже не в том, что отныне никакой диалог на высшем уровне между США и Россией невозможен.

Проблема в том, что всем политическим лидерам теперь придется отвечать на неприятный вопрос: "Согласны ли с тем, что Байден считает Путина убийцей?"

И каждому придется определиться, и каждому придется ответить, и в первую очередь - Владимиру Зеленскому.

Я совершенно далек от мысли, что Байден, как многие считают, уже так плох, что просто не отдает себе отчет, что он несет. Отнюдь нет. Интервью Байдена показали уже в записи и Белый Дом мог легко удалить упоминание о Путине - убийцы. Но не удалил.

Читайте такжеБайден назвал Путина убийцей и теперь у него проблемаЗначит, администрация Байдена приняла решение попытаться консолидировать расколотую Америку и расколотую Европу вокруг идеи крестового похода против России.

История повторяется, Америка запустила Холодную войну-2 в попытке спасти евроатлантическое единство. Шаг, мягко говоря, рискованный.

Какие возможны дальнейшие сценарии?

Пессимистический сценарий

При этом сценарии в ближайшие годы можно ожидать:

  • дальнейшее сближение России и Китая вплоть до военно-политического союза
  • выход России из Совета Европы
  • выход России из большой 20-ки
  • запрет в России ряда американских социальных сетей и в первую очередь -Твиттер
  • полномасштабная война между Россией и Украиной, по итогам которой Россия попытается присоединить к себе юго-запад Украины вплоть до Приднестровья.

Оптимистический сценарий

Вслед за громкими угрозам Байдена, что "Путин заплатит высокую цену за вмешательство в выборы США", реальных шагов не последует и Байдена через год отправят на покой по состоянию здоровья, а новая администрация США попытается установить определённый диалог с Россией, который позволит избежать войны в Украине.

Но в любом случае новая политика Америки ничего хорошего Украине не принесет, потому что Россия ни от каких санкций не развалится, а Запад воевать за Украину не будет. Инвестиций в Украину, как не было, так и не будет: ни внутренних, ни, тем более, внешних. Поэтому на фоне экономического ухудшения политический режим станет еще более авторитарным и еще более националистическим. И это все будет работать на ускорение войны.

Владимир Путин Джо Байден Андрей Головачев
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