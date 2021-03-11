"Хитрый план" Украины по Донбассу провалится, как и все предыдущие

В украинских условиях можно придумывать сколько угодно "кластеров", но пока страна слаба, ни один из планов не будет реализован / УНИАН

Заговорили о "новом мирном плане", который, как заявил Андрей Ермак, разработан Германией и Францией, доработан Украиной (может, все-таки наоборот?) и передан России для изучения. И содержит этот план загадочные кластеры, которые как бы и приведут нас к миру на Донбассе...

Понимаете, когда у политиков (не только украинских!) нет четкого плана со сроками, ответственными и ресурсами, то они начинают рассуждать о "дорожной карте", что позволяет сделать вид, что план таки есть. Когда реалии не тянут даже на "дорожную карту", то появляются некие "кластеры" и прочая невразумительная риторика с "вчёными словами".

Но любые филологические ухищрения не отменят факта, что обществу все равно придется объяснять, что представляет собой новый "мирный план", потому что если общество его не примет, то реализовать план не удастся. И президентский рейтинг вообще провалится в минус. Так не проще ли начать с такого прозрачного разговора хотя бы с экспертами? А не морочить нам голову кластерами.

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Кластер, кстати — объединение однородных элементов, которые можно рассматривать как самостоятельный объект. Это что, объединение ДНР и ЛНР нам намерены втюхать как самостоятельный объект в составе Украины?!

Но главное даже в другом.

На самом деле, Россия не примет никакого мирного плана, кроме ими же и предложенного, который фактически уничтожает независимую Украину.

Здесь Кремль прет с упорством зомби. Переломить ситуации можно только силой. Объединенной силой — экономической, дипломатической, военной. Но за семь лет наша армия так и не стала современной и настолько боеспособной, чтобы за считанные дни вернуть Украине контроль за госграницей. Наша экономика стала дотационной извне, соответственно, уровень жизни в стране остается не слишком привлекательным для поклонников недоимперии. Ну а украинская дипломатия по-прежнему далека от инициативной наступательной креативной позиции.

В этих условиях какие трэкинги и кластеры не изобретай, самолет без двигателя и крыльев не взлетит.