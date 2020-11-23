Краткие итоги Майдана

Евромайдану исполнилось семь лет / Reuters

Писать о героических и трагических днях Майдана не хочу. Потому что к решению главной задачи революции — смене ублюдочной постсоветской неэффективной модели власти на современную — прозрачную и справедливую — мы так и не приступили.

Вопрос, что лучше — зацементированная бандократия Януковича, которого смогли прогнать, или вездесущая мародерская власть теневиков, которая пришла на смену — является циничным в своей схоластичности. Потому что и то, и то — губительно для страны.

Большинство участников Майдана не виноваты в своих искренних и честных намерениях. Но все, кто поднялись за счет Майдана, должны понести ответственность за то, что сегодня творится в стране.

Читайте такжеПобедил не Майдан, а сцена МайданаВ этом смысле Владимир Зеленский, как ни парадоксально — тоже порождение Майдана как материализация общественного стремления к бездумному обновлению и примитивным популистским решениям. Без Майдана не было бы Петра Порошенко. А без Порошенко человек, подобный Зеленскому, никогда бы не пришел к власти.

Сегодня альтернатива очевидна: либо крах независимой Украины в виде очередной Руины, либо приход к власти патриотичных прагматиков, которые смогут жестко, как лечат наркоманов, вытащить страну из черной дыры, попутно обеспечив зримую и тотальную справедливость.