Как до властей Украины дошло, что с РФ нельзя договориться ни о чем

Украине стоит возобновить практику ответной стрельбы в случае обострения ситуации на Донбассе / УНИАН

Принятие Кабмином изменений в стратегию управления границами свидетельствует о том, что варианты договорняка с РФ исчерпались и наконец-то до нашего руководства начинает доходить, что договориться с Россией нельзя, особенно если она не позиционирует себя как участника конфликта на Донбассе. Поэтому, естественно, и подход изменился.

С этим связана и попытка избавиться от информационного влияния РФ, которая также может привести к очередному обострению. Ведь когда политики замолкают, пушки начинают говорить. То обострение, продолжающееся на фронте с ноября, больше связано с глобальными политическими решениями и невыполнениями договоренностей, достигнутых на парижском саммите, ведь у России нет других способов давления на Украину, кроме как развязать позиционную войну на линии разграничения, создавая провокации.

Читайте такжеУ Кравчука рассказали о новой тактике России и эскалации на ДонбассеЗакрытое заседание СНБО, где также недавно принимались решения по Донбассу, подразумевал возврат к пяти ранее оговоренным вариантам решения конфликта. Они не детализируют их, что, скорее всего, связано с возможностью получения политического упреждающего удара со стороны РФ, но известны три основных:

Политический;

Военный;

Заморозка конфликта в нынешнем виде.

Еще два возможных варианта – это комбинации из вышеизложенных вариантов в любом формате.

Что предпринять в ближайшее время для достижения этого? В первую очередь, вернуться к практике ответного огня при угрозе жизни гражданским лицам, как это было в предыдущие годы, что может частично сбалансировать активизацию российских сил. Без этого мы будем и дальше видеть увеличение количества обстрелов и потери среди гражданских лиц.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда