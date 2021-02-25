В Украине суд потребовал заблокировать LiveJournal, РБК и еще сотни сайтов

В Украине требуют заблокировать LiveJournal / LiveJournal

Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве потребовал заблокировать работу в Украине 426 сайтов.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, представители Нацполиции ссылаются на определение следственного судьи Голосеевского районного суда Киева от 04.02.2021 по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

"Наложение ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем предписания интнернет-провадерам закрыть к ним доступ", - говорится в заявлении.

Обратим внимание, что среди сайтов, доступ к которым должен быть заблокирован в Украине, популярная блог-платформа для ведения онлайн-дневников LiveJournal, ведущий новостой портал РФ РБК, а также ряд рейтинговых новостных ресурсов.

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