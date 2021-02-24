СБУ просит провайдеров заблокировать Telegram-каналы: кто попал в список

Telegram-каналы в Украине хотят заблокировать

В Украине интернет-провайдеры начали получать судебное решение о блокировке Telegram-каналов.

Как пишет издание Страна, ссылаясь на собственные источники, оно исходит от Киевского районного суда города Харькова, в который обратилась Служба безопасности (СБУ).

"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграмм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - говорится в письме.

Уточняется, что в "санкционном" списке числится четыре Telegram-канала, доступ к которым у участников рынка требуют закрыть:

Резидент;

Легитимный;

Картель;

Сплетница.

Директор интернет-оператора Паутина в Facebook показал письмо, которое получили все интернет-провайдеры, и выразил недоумение, каким образом технически можно выполнить указанное предписание.

"Замечательное письмо мы получили от СБУ. Некий суд в Харькове решил, что провайдеры в Украине обязаны блокировать некоторые телеграмм-каналы", – написал он.

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Федиенко заявил, что оператор технически не может ограничить и отделить какую-то информацию в Telegram.

"Операторы – это технические субъекты, им нужно предоставить методику, как это делать, которая должна быть утверждена соответствующим органам исполнительной власти. А сейчас это какой-то каламбур", – подчеркнул Федиенко в комментарии ubr.ua.

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