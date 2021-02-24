СБУ просит провайдеров заблокировать Telegram-каналы: кто попал в список

Вслед за блокировкой трех телеканалов, в Украине хотят заблокировать Telegram-каналы.
В Украине интернет-провайдеры начали получать судебное решение о блокировке Telegram-каналов.
Как пишет издание Страна, ссылаясь на собственные источники, оно исходит от Киевского районного суда города Харькова, в который обратилась Служба безопасности (СБУ).
"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграмм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - говорится в письме.
Уточняется, что в "санкционном" списке числится четыре Telegram-канала, доступ к которым у участников рынка требуют закрыть:
- Резидент;
- Легитимный;
- Картель;
- Сплетница.
Директор интернет-оператора Паутина в Facebook показал письмо, которое получили все интернет-провайдеры, и выразил недоумение, каким образом технически можно выполнить указанное предписание.
"Замечательное письмо мы получили от СБУ. Некий суд в Харькове решил, что провайдеры в Украине обязаны блокировать некоторые телеграмм-каналы", – написал он.
Народный депутат от партии Слуга народа Александр Федиенко заявил, что оператор технически не может ограничить и отделить какую-то информацию в Telegram.
"Операторы – это технические субъекты, им нужно предоставить методику, как это делать, которая должна быть утверждена соответствующим органам исполнительной власти. А сейчас это какой-то каламбур", – подчеркнул Федиенко в комментарии ubr.ua.
Санкции против телеканалов – о чем ранее сообщал Главред:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- На следующий день президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- 5 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стало началом освобождения территории Украины – Донбасса и Крыма.