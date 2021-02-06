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Санкции против 112, NewsOne и ZIK помогут вернуть Донбасс и Крым - Аваков

6 февраля 2021, 07:27
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Фигуранты введенных санкций СНБО могли поставлять топливо на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, рассказал Аваков.

Аваков
Аваков связал введение санкций против телеканалов с освобождением Крыма и Донбасса / УНИАН

Введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стало началом освобождения территории Украины – Донбасса и Крыма, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Когда мы запретили пророссийские каналы, мы начали освобождение наших территорий, в том числе и Крыма", - сказал министр в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, именно Россия начала войну с Украиной, захватив украинские территории.

Также Аваков отметил, что у правоохранителей есть основания утверждать, что фигуранты недавно введенных санкций СНБО могли поставлять топливо на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"У нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели (отношение к поставкам топлива боевикам – ред)", - подчеркнул министр.

Глава МВД уточнил, что в таком случае Украина имеет право защищаться с помощью введения санкций.

"Где десятки миллионов, которые "черным налом" им (сотрудникам санкционных телеканалов – ред.) раздали, откуда они? И нам понятно, откуда они. И я видел ряд секретных материалов, о которых не могу говорить. Я видел материалы следствия, я их знаю, часть материалов расследовало МВД Украины. По этим материалам становится понятно, что ряд представителей наших граждан имеют "черную кассу", которую зарабатывают на военной ситуации и этими деньгами, в том числе, финансируют пропагандистскую деятельность", - рассказал Аваков.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
  • Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
  • 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.

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