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Кулеба заявил, что Путин отомстит за блокирование телеканалов своего кума

7 февраля 2021, 07:31
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После введения санкций против трех телеканалов Киев должен понимать, что Москва будет защищать свои интересы, подчеркнул глава украинского МИД.

Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что Путин отомстит за блокирование телеканалов своего кума / УНИАН

Россия, вероятнее всего, ответит Украине на блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут и ответ прилетит. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории", - сказал министр в интервью Радио Свобода.

По мнению главы МИД, после введения санкций против трех каналов Киев должен понимать, что Москва будет защищать свои интересы.

"Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как - я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией", - подчеркнул министр.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
  • 5 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стало началом освобождения территории Украины – Донбасса и Крыма.

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