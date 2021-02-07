Кулеба заявил, что Путин отомстит за блокирование телеканалов своего кума / УНИАН

Россия, вероятнее всего, ответит Украине на блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут и ответ прилетит. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории", - сказал министр в интервью Радио Свобода.

По мнению главы МИД, после введения санкций против трех каналов Киев должен понимать, что Москва будет защищать свои интересы.

"Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как - я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией", - подчеркнул министр.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее: