Сайты "медведчуковских" телеканалов 112, NewsOne заблокированы / сайт канала

Доступа к сайтам телеканалов 112 Украина и NewsOne, которые попали под санкции, нет. Как пишут пользователи соцсетей, заходя по адресу 112.ua и newsone.ua, попадаешь на белый экран. В то же время на сайте телеканала ZIK настроена переадресация, и сразу попадаешь на другой домен.

"Сайты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых введены санкции, больше не могут использовать собственные доменные имена. Сейчас они доступны на резервных адресах zikua.tv, 112ua.tv и newsoneua.tv", - сказано в заявлении на новом сайте ZIK.

Стало известно, что владельцы доменов, сайты телеканалов, потеряли возможность их администрировать.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее: