Сайты "медведчуковских" телеканалов 112, NewsOne заблокированы

Доступа к сайтам телеканалов 112 Украина и NewsOne, которые 2 февраля попали под санкции СНБО, нет.
Доступа к сайтам телеканалов 112 Украина и NewsOne, которые попали под санкции, нет. Как пишут пользователи соцсетей, заходя по адресу 112.ua и newsone.ua, попадаешь на белый экран. В то же время на сайте телеканала ZIK настроена переадресация, и сразу попадаешь на другой домен.
"Сайты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых введены санкции, больше не могут использовать собственные доменные имена. Сейчас они доступны на резервных адресах zikua.tv, 112ua.tv и newsoneua.tv", - сказано в заявлении на новом сайте ZIK.
Стало известно, что владельцы доменов, сайты телеканалов, потеряли возможность их администрировать.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
Автор: Адриана Бубновская