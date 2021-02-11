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Почему НАБУ резко взялось за китайские вакцины

Юрий Ткачев

журналист

11 февраля 2021, 06:56

Украина подписала контракт с компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19, но поставка теперь находится под вопросом.

Вакцина Sinovac
Вакцина Sinovac / GettyImages

В борьбу за то, какому из производителей вакцин от коронавируса достанутся деньги украинских налогоплательщиков, включилось НАБУ. И так как НАБУ является одним из органов прямого влияния колониальной администрации, целью НАБУ, конечно, является сбить инициативу Минздрава закупать вакцины в Китае.

И вот открыто уголовное производство, в рамках которого утверждается, что китайские вакцины - плохие, дорогие, закупают их не так и вообще всё плохо.

И то сказать: тут вот американцы на шару холодильники подержанные дают, абы покупали не что-то там, а расовый кошерный американский Pfizer, а эти нахальные холопы ишь чего удумали - у китайцев покупать!

Говорила же американский посол, прямо приказывала: никаких российских или китайских вакцин, только американские! А эти хамы, понимаешь, придумали себе вот это вот...

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Правда, Pfizer'а пока дадут только 117 тысяч доз (китайцы предлагали сразу 1,9 миллиона), остальные пока нужны белым людям, а туземцам придётся немножко поумирать без вакцин. Но разве не согласятся граждане Украины пойти на эту жертву ради благорасположения обитателей Белого дома?

НАБУ Максим Степанов Юрий Ткачев новости Украины Кристина Квин вакцина от коронавируса вакцина Sinovac вакцина Pfizer
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