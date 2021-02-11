Почему НАБУ резко взялось за китайские вакцины

Вакцина Sinovac / GettyImages

В борьбу за то, какому из производителей вакцин от коронавируса достанутся деньги украинских налогоплательщиков, включилось НАБУ. И так как НАБУ является одним из органов прямого влияния колониальной администрации, целью НАБУ, конечно, является сбить инициативу Минздрава закупать вакцины в Китае.

И вот открыто уголовное производство, в рамках которого утверждается, что китайские вакцины - плохие, дорогие, закупают их не так и вообще всё плохо.

И то сказать: тут вот американцы на шару холодильники подержанные дают, абы покупали не что-то там, а расовый кошерный американский Pfizer, а эти нахальные холопы ишь чего удумали - у китайцев покупать!

Говорила же американский посол, прямо приказывала: никаких российских или китайских вакцин, только американские! А эти хамы, понимаешь, придумали себе вот это вот...

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Правда, Pfizer'а пока дадут только 117 тысяч доз (китайцы предлагали сразу 1,9 миллиона), остальные пока нужны белым людям, а туземцам придётся немножко поумирать без вакцин. Но разве не согласятся граждане Украины пойти на эту жертву ради благорасположения обитателей Белого дома?