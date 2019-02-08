Путин приказал взять Януковича под охрану

Владимир Путин указом предоставил охрану Виктору Януковичу / Reuters

В Российской Федерации президент Владимир Путин своим указом предоставил охрану бывшему беглому украинскому лидеру Виктору Януковичу.

Беглец давно находится под госохраной, привело слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей.

Спикер также сообщил, что экс-президент получил охрану после того, как приехал в Россию.

"По указу президента РФ он (Янукович — Ред.) охраняется, охрана предоставляется по решению главы государства", — заявил Песков.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.