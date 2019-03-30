Массовые обыски и задержания в Крыму: названа причина, по которой оккупанты устроили террор

Из Крыма арестованных активистов отправили в РФ, узнал адвокат.
Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов заявил, что на захваченном полуострове оккупанты специально устроили террор накануне выборов главы украинского государства, поскольку крымчане пытались принять участие в голосовании.
В результате массовых обысков в Крыму, которые оккупанты устроили в среду, 27 марта, задержаны 29 человек, рассказал Гданов в эфире ObozTV.
По словам собеседника, россияне делают все для того, чтобы жители Крыма боялись покидать полуостров.
"Оккупанты устроили свой террор специально накануне выборов президента Украины именно за то, что этнические украинцы и крымско-татарский народ пытаются принять участие в голосовании", — заявил первый зампостпреда президента в Крыму.
Адвокат Эдем Семедляев, ссылаясь на источники, сообщил, что 23-х задержанных в Крыму и арестованных крымскотатарских активистов с полуострова увезли в Россию и удерживают в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, пишет Крым.Реалии.
Напомним, 27 марта в Крыму оккупанты провели массовые обыски и задержали десятки крымскотатарских активистов. Позже в Симферополе "Киевский районный суд" избрал меры пресечения 23-м крымскотатарским активистам.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.