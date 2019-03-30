Массовые обыски и задержания в Крыму: названа причина, по которой оккупанты устроили террор

В Крыму оккупанты специально устроили террор накануне выборов президента Украины, сообщил первый зампостпреда президента в АРК / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов заявил, что на захваченном полуострове оккупанты специально устроили террор накануне выборов главы украинского государства, поскольку крымчане пытались принять участие в голосовании.

В результате массовых обысков в Крыму, которые оккупанты устроили в среду, 27 марта, задержаны 29 человек, рассказал Гданов в эфире ObozTV.

По словам собеседника, россияне делают все для того, чтобы жители Крыма боялись покидать полуостров.

"Оккупанты устроили свой террор специально накануне выборов президента Украины именно за то, что этнические украинцы и крымско-татарский народ пытаются принять участие в голосовании", — заявил первый зампостпреда президента в Крыму.

Адвокат Эдем Семедляев, ссылаясь на источники, сообщил, что 23-х задержанных в Крыму и арестованных крымскотатарских активистов с полуострова увезли в Россию и удерживают в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, пишет Крым.Реалии.

Напомним, 27 марта в Крыму оккупанты провели массовые обыски и задержали десятки крымскотатарских активистов. Позже в Симферополе "Киевский районный суд" избрал меры пресечения 23-м крымскотатарским активистам.