Главе Госрезерва прямо в аэропорту вручили обвинительный акт

В субботу, 30 марта, правоохранители вручили главе Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку обвинительный акт в уголовном производстве по перемещению зерна с харьковской базы на госпредприятие Златодар в Черкасской области.

Как рассказал Мосийчук в Facebook, вручение документов произошло прямо в аэропорту, куда чиновник прибыл с семьей после отпуска.

"Вот так сегодня после отпуска меня встретила прямо в аэропорту наша доблестная прокуратура Киев. Сначала безосновательно (вроде просто проверка) задержала Госпогранслужба, обыскав не только мои вещи, но и всей семьи, проверили все документы. Затем на "сцене" появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС!!!! и двумя понятыми, которые оказались безработными гражданами", - рассказал он.

По словам Мосийчука,, что правоохранители с нарушением процессуальных норм вручили ему обвинительный акт.

"Акт вручен без вызова в прокуратуру, что, опять же, нарушает все действующие нормы, хотя предварительно с прокурором было договорено, что в понедельник, 1 апреля, я приеду сам в прокуратуру", - утверждает Мосийчук.

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Председатель госагентства назвал дело против него "ангажированным", а отношение прокурора Галюк к делу и лично к нему "предвзятым".

Кроме того, по словам Мосийчука, когда он приехал к себе домой, на дверь квартиры был прикреплен вызов в прокуратуру.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАБУ выписало предписание Мосийчуку за нарушение статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции".