Украинский губернатор собрался в отставку, пригрозив агрессору

Барна уходит, но не прощается / Фото: пресс-служба Тернопольской ОГА

Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна после инаугурации нового президента Владимира Зеленского подаст в отставку.

В Facebook губернатор записал видеообращение, в котором рассказал о проделанной работе на посту областного чиновника.

После отставки Барна пообещал помогать всем, кто намерен работать на развитие и процветание области. Он заявил о своей "категоричной и принципиальной позиции" о недопущении реванша пророссийских сил в Украине.

Глава Тернопольской области подчеркнул, что будет следить, чтобы в украинскую политику не были допущены люди, которые ранее пытались навязать стране российское иго.

Кременець, гора Бона. Про вибори і життя! Опубликовано Степаном Барной Вторник, 23 апреля 2019 г.

Как известно, Степан Барна возглавил Тернопольскую область в апреле 2015 года по указу президента Петра Порошенко. Он также является депутатом Верховной Рады от БПП и родным братом скандального Олега Барны, который часто оказывается в эпицентре скандала.

Напомним, Барна стал уже четвертым губернатором, объявившим о своей отставке после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Ранее в отставку ушли главы Закарпатской, Николаевской и Львовской областей Геннадий Москаль, Алексей Савченко и Олег Синютка.