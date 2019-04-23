Бог любит троицу: Москаль присоединился к губернаторам, подавшим в отставку

Причиной назвало "собственное желание" губернатора.
С 23 апреля глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль уходит с поста.
Соответствующее заявление обнародовала его пресс-служба. Причиной назвало "собственное желание" губернатора.
"В соответствии с абзацем 2 статьи 8 Закона Украины" О местных государственных администрациях ", главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины на срок полномочий президента Украины", – отмечается в сообщении.
Напомним, накануне глава Львовской ОГА Олег Синютка объявил о своей отставке. Причиной послужила победа Владимира Зеленского на выборах 2019.
Вслед за ним в тот же день еще один губернатор заявил об отставке после президентских выборов. Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности главы Николаевской ОГА.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.
"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.