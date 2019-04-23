Бог любит троицу: Москаль присоединился к губернаторам, подавшим в отставку

Москаль уходит в отставку / Униан

С 23 апреля глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль уходит с поста.

Соответствующее заявление обнародовала его пресс-служба. Причиной назвало "собственное желание" губернатора.

"В соответствии с абзацем 2 статьи 8 Закона Украины" О местных государственных администрациях ", главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины на срок полномочий президента Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, накануне глава Львовской ОГА Олег Синютка объявил о своей отставке. Причиной послужила победа Владимира Зеленского на выборах 2019.

Вслед за ним в тот же день еще один губернатор заявил об отставке после президентских выборов. Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности главы Николаевской ОГА.