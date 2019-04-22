Из-за победы Зеленского глава Львовской ОГА ушел в отставку

22 апреля 2019, 12:05

При этом Синютка заявил, что в политике останется.

Олег Синютка
Синютка ушел в отставку с поста главы Львовской ОГА / Facebook Ольги Барабольки

Глава Львовской ОГА Олег Синютка объявил о своей отставке. Причиной послужила победа Владимира Зеленского на выборах 2019.

В ходе сегодняшнего аппаратного совещания в администрации, губернатор поручил юридическому департаменту "посмотреть, как это решение оформить документально".

"Я останусь с людьми. Я вижу перед собой политическое будущее", – отметил Олег Синютка.

Видео с аппаратного совещания обнародовала в Facebook глава управления информационной политики Ольга Бараболька:

Как ранее сообщал Zaxid.net, еще 11 апреля Синютка пообещал оставить должность главы ЛОГА в случае, если Петр Порошенко проиграет во втором туре.

Стоит отметить, что Синютка возглавлял Львовскую ОГА рекордно долго – с декабря 2014 года.

Ранее Главред проанализировал, как в мире поздравляют триумфатора выборов президента. Владимир Зеленский принимает звонки и сообщения из-за рубежа.

Напомним, ЦИК подсчитал более 95% протоколов: Порошенко остался далеко позади Зеленского. На выборах президента 2019 Зеленского поддержали почти 13 млн избирателей, сообщили в Центризбиркоме.

В ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.

Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.

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