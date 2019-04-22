Еще один губернатор заявил об отставке после президентских выборов

Алексей Савченко / фото: politrada.com

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко принял решение об отставке.

Как рассказал Українським Новинам представитель обладминистрации, Савченко уже написал соответствующее заявление об уходе с должности и намерен сегодня лично передать его в Администрацию президента.

Напомним, накануне глава Львовской ОГА Олег Синютка объявил о своей отставке. Причиной послужила победа Владимира Зеленского на выборах 2019.

Как известно, Савченко был назначен на должность председателя обладминистрации в октябре 2016 года.