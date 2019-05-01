Ирония судьбы: эксперт рассказал, как Тимошенко помогла Зеленскому

Тимошенко помогла Зеленскому

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко на президенстких выборах-2019 разбудила электорат Владимира Зеленского. Такое мнение во время чата на Главреде выразил Виктор Небоженко - политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр.

"Я думаю, что это большая драма для Тимошенко: она уже в третий раз пытается стать президентом, но безуспешно. Видимо, ее штаб сделал много ошибок", - отметил политолог.

Эксперт считает, что штаб Петра Порошенко всю мощь "черного пиара", административного ресурса и фальсификаций направил именно на Тимошенко.

"Порошенко считал Юлию Владимировну главным соперником и не обращал внимания на Зеленского", - объяснил он.

Читайте такжеЗеленский обречен объявить войну путинскому режимуПо словам Небоженко, и Тимошенко, и Порошенко, как тяжеловесы проглядели, стремительно возрастающую поддержку Зеленского.

"У Тимошенко не было возможности одновременно бороться и с властью в лице Порошенко, и с быстро наступающим Зеленским. Ирония судьбы тут заключается в том, что ее знаменитые форумы, на которых она представила курс на блестящее индустриальное будущее Украины, разбудил потенциальный электорат Зеленского, а не ее электорат", - резюмировал он.