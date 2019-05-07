Политолог объяснил, почему нельзя затягивать с инаугурацией Зеленского

7 мая 2019, 14:15

Ситуация, когда президентские и парламентские выборы проходят в один год, в Украине сложилась впервые

В случае проведения инаугурации Владимира Зеленского до 27-го мая Верховную Раду будет легче распустить. После этой даты решение о роспуске парламента действительно будет очень сложно отстаивать в судах. Поэтому весь диалог сегодня не о дате инаугурации, а диалог о возможности роспуска Рады.

Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

"На встрече с главами фракций, которая состоялась в минувшую субботу, Владимир Зеленский ничего не пообещал депутатам. Если бы он сказал четко, что не собирается распускать Раду, то скорей всего инаугурация прошла в любое число, начиная с 18-го и до 27 мая. Но Зеленский сыграл в умную игру. Сказал, что он в полной мере еще не президент. В ответ фракции сыграли с ним в ту же игру. Мол, мы же не уполномочены принимать решение за всех депутатов, нам нужно посоветоваться", - объяснил политолог.

По словам Руслана Бортника, ситуация, когда президентские и парламентские выборы проходят в один год, в Украине сложилась впервые.

"Когда выборы были разведены в разное время, то особых дискуссий о дате инаугурации не было, это не имело электорального смысла. Более того, раньше парламент пытался каким-то образом угодить новому президенту – максимально быстро назначить дату инаугурации, чтобы не иметь конфликта с вновь избранным президентом. Сейчас же ситуация наоборот – от даты инаугурации зависит роспуск парламента, зависит старт парламентской избирательной кампании и позиции сторон в этой кампании", - высказал мнение Р.Бортник.

Политолог уточнил, что в случае роспуска, выборы в Раду пройдут в августе, и это будет "период медового месяца и на пике рейтингов Зеленского".

"Это означает, что, скорей всего, следующая парламентская коалиция и правительство будут пропрезидентскими. А проводить в один год президентские и парламентские выборы нельзя. Потому, что с вероятностью в 80 процентов у нас будет всегда пропрезидентская коалиция, правительство. И де-факто – пропрезидентская республика, несмотря на конституционную норму о парламентско-президентской республике. И это большая проблема, этот процесс нужно разводить", - подчеркнул Р.Бортник.

В то же время политолог считает, что если выборы пройдут вовремя, то это уже будет конец октября, начнется отопительный сезон, пройдет полгода президентства, два раза по сто дней. И уже накопятся проблемы у самого Зеленского, рейтинги просядут.

"И в парламенте, конечно, будет мощная партия Зеленского. Но ей для формирования коалиции необходимы будут партнеры. И правительство будет очень сильно коалиционным. И поэтому игра вокруг даты инаугурации касается не только будущего парламента. Это игра вокруг всей модели управления Украины на следующие пять лет", резюмировал Руслан Бортник.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал наиболее приемлемую для себя дату инаугурации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада Владимир Зеленский инаугурация
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:15
Парад на День Победы 2019: чем Кремль собрался поражать мир, появились фото и видео
14:15
Политолог объяснил, почему нельзя затягивать с инаугурацией Зеленского
14:05
Киев на весь вторник накроют гроза и сильный ветер
13:42
Каждую минуту из Украины выезжают два человека
13:34
"Он нас обманул": в ГПУ обвинили Порошенко в нежелании помогать расследованию дел Майдана
13:28
"Какая попа шикарная": Даша Астафьева покорила сеть фотосессией в нижнем белье
13:22
У Зеленского рассказали, как и на сколько он оставил свой бизнес
13:14
Стала известна компенсация семьям погибших при пожаре в Шереметьево Видео
13:00
Радоница 2019: как отмечать, что нельзя делать и почему
12:48
"Не пугайтесь снега": украинцев предупредили о резком похолодании
12:37
Коррупционный скандал в оборонке: журналисты показали шикарный дом замдиректора Укрспецэкспорта Видео
12:29
Игра престолов: внимательные фанаты обнаружили самый эпичный ляп в истории сериала
12:14
Три сценария для нового президента: какой выберет Зеленский мнение
11:45
"Кругом одни они": Советник Путина предрек зачистку русских на Донбассе и замену их евреями
11:20
"Это не наши": В Шереметьево открестились от ролика с людьми, глумящимися над катастрофой самолета
10:57
Снежный взгляд: Джиджи Хадид покорила сеть своим образом на Met Gala 2019
10:40
Назван продукт, спасающий от ожирения Видео
10:24
У Зеленского в неожиданном ключе прокомментировали ситуацию с украинской армией на Азове
10:10
Для Украины главным врагом был и остаётся Советский Союз мнение
10:03
До нижнего белья: Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019
10:01
Экс-министр экономики рассказал, как Россия выкрутилась из санкций Киева в "оборонке" Видео
09:42
"Пугливые зверюшки": что стоит за затягиванием инаугурации Зеленского
09:34
"Военный сценарий": эксперт рассказал, когда РФ будет готова к полномасштабному вторжению
09:32
Что надо Зеленскому, чтобы не расстерять доверие до выборов в парламент мнение
09:21
СМИ рассказали, как в Кремле "порешают" с временным проживанием украинцев в России
09:09
Астролог сказала, будет ли конец света
08:44
Порошенко обсудил с Трюдо коварные планы Путина по российским паспортам на Донбассе
08:31
А Баба-яга против, или Почему Порошенко и Ко нагло тянут с передачей власти Зеленскому мнение
08:14
В НАБУ завели дело против Парубия
07:50
СМИ раскрыли основную версию в расследовании крушения и пожара самолета в Шереметьево
07:39
Диетолог дала рецепт десерта для долгожителя
07:21
Россиянам придется сразиться с сыном вертухая мнение
07:17
Аналитик назвал страны, которым стоит бояться Путина
06:57
Почему для Украины так важна дата инаугурации Зеленского мнение
06:34
Лютая жестокость и злоба: астрологи назвали деспотичных мегер среди знаков Зодиака
06:04
"Это же пи*дец!": российская певица ошарашила сеть фото без трусов
05:28
Астролог назвал самый неудачливый знак Зодиака в мае-2019
04:56
Поздравления с днем рождения подруге – открытки и тексты Фото
04:19
Политолог рассказал, кто получит выгоду от затягивания инаугурации Зеленского
03:55
Топ-5 причин, по которым женщины отказываются от секса
03:09
"Вот это персики!": Настя Каменских в провокационной позе показала пышную грудь
02:02
Евровидение 2019: все, что известно о песенном конкурсе Видео
01:24
Ученые выявили необычный способ борьбы с депрессией
01:13
"Вызывайте экзорциста!": Maruv шокировала сеть странной позой на фото
00:47
"Подарок любимой жене": нардеп Шуфрич съездил на майские праздники в Крым Фото
00:38
Люди в Шереметьево сгорели за сверхприбыли Путина и его дружков мнение
06 мая, понедельник
23:51
Директор Бориса Моисеева отреагировал на слухи о его смерти
23:27
СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в арсенале ВСУ
23:04
Циклон принесет в Украину ливни и мокрый снег
22:42
"Закупает Германия": в Польше открестились от угля с оккупированного Донбасса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться