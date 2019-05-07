Политолог объяснил, почему нельзя затягивать с инаугурацией Зеленского

В случае проведения инаугурации Владимира Зеленского до 27-го мая Верховную Раду будет легче распустить. После этой даты решение о роспуске парламента действительно будет очень сложно отстаивать в судах. Поэтому весь диалог сегодня не о дате инаугурации, а диалог о возможности роспуска Рады.

Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

"На встрече с главами фракций, которая состоялась в минувшую субботу, Владимир Зеленский ничего не пообещал депутатам. Если бы он сказал четко, что не собирается распускать Раду, то скорей всего инаугурация прошла в любое число, начиная с 18-го и до 27 мая. Но Зеленский сыграл в умную игру. Сказал, что он в полной мере еще не президент. В ответ фракции сыграли с ним в ту же игру. Мол, мы же не уполномочены принимать решение за всех депутатов, нам нужно посоветоваться", - объяснил политолог.

По словам Руслана Бортника, ситуация, когда президентские и парламентские выборы проходят в один год, в Украине сложилась впервые.

"Когда выборы были разведены в разное время, то особых дискуссий о дате инаугурации не было, это не имело электорального смысла. Более того, раньше парламент пытался каким-то образом угодить новому президенту – максимально быстро назначить дату инаугурации, чтобы не иметь конфликта с вновь избранным президентом. Сейчас же ситуация наоборот – от даты инаугурации зависит роспуск парламента, зависит старт парламентской избирательной кампании и позиции сторон в этой кампании", - высказал мнение Р.Бортник.

Политолог уточнил, что в случае роспуска, выборы в Раду пройдут в августе, и это будет "период медового месяца и на пике рейтингов Зеленского".

"Это означает, что, скорей всего, следующая парламентская коалиция и правительство будут пропрезидентскими. А проводить в один год президентские и парламентские выборы нельзя. Потому, что с вероятностью в 80 процентов у нас будет всегда пропрезидентская коалиция, правительство. И де-факто – пропрезидентская республика, несмотря на конституционную норму о парламентско-президентской республике. И это большая проблема, этот процесс нужно разводить", - подчеркнул Р.Бортник.

В то же время политолог считает, что если выборы пройдут вовремя, то это уже будет конец октября, начнется отопительный сезон, пройдет полгода президентства, два раза по сто дней. И уже накопятся проблемы у самого Зеленского, рейтинги просядут.

"И в парламенте, конечно, будет мощная партия Зеленского. Но ей для формирования коалиции необходимы будут партнеры. И правительство будет очень сильно коалиционным. И поэтому игра вокруг даты инаугурации касается не только будущего парламента. Это игра вокруг всей модели управления Украины на следующие пять лет", резюмировал Руслан Бортник.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал наиболее приемлемую для себя дату инаугурации.