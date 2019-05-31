Саакашвили объяснил, как будет помогать команде Зеленского

Михаил Саакашвили сказал, что будет делиться опытом с командой Владимира Зеленского / Reuters

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили заявил, что будет помогать команде украинского лидера Владимира Зеленского советом, будет делиться опытом.

Успех Зеленского в качестве президента — это успех Украины, рассказал Саакашвили в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

Экс-губернатор Одесчины добавил, что украинцы не могут позволить своему президенту не иметь успеха.

"Но, что касается конкретных вещей, вот вы сами сказали, что произошло электоральное землетрясение (на выборах президента 2019 — Ред.): люди не хотят старых (политиков — Ред.)… и почему я начал просто про это — потому, что сейчас мой план — помогать этой команде (Зеленского — Ред.) реально: советом, опытом делиться…", — заявил он.

По словам Саакашвили, он знает как бывший президент, что огромное количество людей будут рассказывать: "Вот Зеленский говорил — мы должны перенести президентскую администрацию куда-то", да, и сразу находится количество людей, которое говорит: "Не, не, не, не, ни в коем случае, нет денег, и вообще не время на это все".

Читайте также"Сейчас покусаю": Саакашвили рассказал о недавней встрече с Порошенко"Или Зеленский говорит: электронная демократия, проведем, вот, прекрасная инициатива… я встретил несколько студентов…, которые записывают видео, чтобы попасть в списки (партии президента Слуга народа — Ред.)… то есть старые политики ценники выставляют — 4 миллиона долларов, 5 миллионов долларов — попасть в списки, а эти новые говорят наоборот: "Мы вас ищем…". И будут ему рассказывать, что это невозможно… И мой совет ему и всем новым — гоните в шею всех тех, кто вам рассказывает, что невозможно", — подчеркнул экс-чиновник.

Саакашвили полагает, что те люди, которые крали, врали все это время, заставили Украину потерять пять лет — они должны отвечать. "…и я буду очень счастлив, когда они ответят, как в Бразилии,… Южной Корее и так далее", — подчеркнул политик.

Я не вернувся мстити Порошенку - Саакашвілі. Я не повернувся для того, щоб зводити рахунки з Порошенком. Мій план - допомагати команді Зеленського усім - порадами, досвідом. Тому що успіх цього Президента - це успіх країни. Про це в прямому ефірі "Право на владу" заявив Президент Грузії (2004-2013) та голова Одеської ОДА (2015-2016) Міхеіл Саакашвілі. Опубликовано ПРАВО НА ВЛАДУ Четверг, 30 мая 2019 г.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь. Люди, встречавшие Саакашвили, заполнили аэропорт, некоторые кричали: "Миша!". В Борисполе выдавили стекло, оно рассыпалось.

В аэропорту, в частности, были нардеп Семен Семенченко и правозащитник, бывший политзаключенный советских лагерей, экс-депутат Верховной Рады и Герой Украины Степан Хмара.