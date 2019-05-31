Саакашвили объяснил, как будет помогать команде Зеленского

31 мая 2019, 07:30

Нельзя позволить президенту не иметь успеха, отметил бывший глава Одесской ОГА.

Михаил Саакашвили — Михаил Саакашвили сказал, что будет делиться опытом с командой Владимира Зеленского
Михаил Саакашвили сказал, что будет делиться опытом с командой Владимира Зеленского / Reuters

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили заявил, что будет помогать команде украинского лидера Владимира Зеленского советом, будет делиться опытом.

Успех Зеленского в качестве президента — это успех Украины, рассказал Саакашвили в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

Экс-губернатор Одесчины добавил, что украинцы не могут позволить своему президенту не иметь успеха.

"Но, что касается конкретных вещей, вот вы сами сказали, что произошло электоральное землетрясение (на выборах президента 2019 — Ред.): люди не хотят старых (политиков — Ред.)… и почему я начал просто про это — потому, что сейчас мой план — помогать этой команде (Зеленского — Ред.) реально: советом, опытом делиться…", — заявил он.

По словам Саакашвили, он знает как бывший президент, что огромное количество людей будут рассказывать: "Вот Зеленский говорил — мы должны перенести президентскую администрацию куда-то", да, и сразу находится количество людей, которое говорит: "Не, не, не, не, ни в коем случае, нет денег, и вообще не время на это все". 

Читайте также"Сейчас покусаю": Саакашвили рассказал о недавней встрече с Порошенко"Или Зеленский говорит: электронная демократия, проведем, вот, прекрасная инициатива… я встретил несколько студентов…, которые записывают видео, чтобы попасть в списки (партии президента Слуга народа — Ред.)… то есть старые политики ценники выставляют — 4 миллиона долларов, 5 миллионов долларов — попасть в списки, а эти новые говорят наоборот: "Мы вас ищем…". И будут ему рассказывать, что это невозможно… И мой совет ему и всем новым — гоните в шею всех тех, кто вам рассказывает, что невозможно", — подчеркнул экс-чиновник.

Саакашвили полагает, что те люди, которые крали, врали все это время, заставили Украину потерять пять лет — они должны отвечать. "…и я буду очень счастлив, когда они ответят, как в Бразилии,… Южной Корее и так далее", — подчеркнул политик.

Я не вернувся мстити Порошенку - Саакашвілі.

Я не повернувся для того, щоб зводити рахунки з Порошенком. Мій план - допомагати команді Зеленського усім - порадами, досвідом. Тому що успіх цього Президента - це успіх країни. Про це в прямому ефірі "Право на владу" заявив Президент Грузії (2004-2013) та голова Одеської ОДА (2015-2016) Міхеіл Саакашвілі.

Опубликовано ПРАВО НА ВЛАДУ Четверг, 30 мая 2019 г.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь. Люди, встречавшие Саакашвили, заполнили аэропорт, некоторые кричали: "Миша!". В Борисполе выдавили стекло, оно рассыпалось.

В аэропорту, в частности, были нардеп Семен Семенченко и правозащитник, бывший политзаключенный советских лагерей, экс-депутат Верховной Рады и Герой Украины Степан Хмара.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
помощь Владимир Зеленский Слуга народа Михаил Саакашвили
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:30
Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит град
08:25
"Это надолго": астролог рассказала, что ждет Саакашвили в Украине
08:00
Данилюк рассказал, как Украина будет делать шаги к диалогу с Россией
07:40
Импичмент Зеленского станет гирькой в политических торгах
07:30
Саакашвили объяснил, как будет помогать команде Зеленского Видео
07:15
Бензиновая подножка от РФ, цены на газ и лишние выходные: что ждет украинцев в июне 2019 Видео
07:14
У Трампа на переговорах с Путиным теперь развязаны руки мнение
06:34
Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам, а каким – собираться за границу
06:01
День блондинок 2019: что за праздник и как поздравить Фото
05:20
Медики рассказали, какие точки на теле женщины самые эрогенные
04:50
Ждать придется не один год: астролог рассказала, когда Украина сможет вернуть Крым
04:19
"Доллар начнет расти": эксперты рассказали, когда ждать обвала гривны
03:26
Жара приближается: в геймерский смартфон решили встроить вентилятор Видео
02:37
Бунт в одесской колонии: учреждение закроют, осужденных раскидают по стране
01:58
Умер знаменитый кот, сыгравший зомби в фильме Кладбище домашних животных
01:14
Ученые "расколошматили" три главных мифа о сексе
30 мая, четверг
23:55
Кум Путина выходит из минских переговоров по Донбассу
23:38
У Зеленского назвали дату встречи в "нормандском формате"
22:46
"Да, мене били": опубликована стенограмма истерики Ляшко на встрече с Зеленским
22:20
"13 тысяч смертей": главы МИД Германии и Франции сделали важное заявление после встречи с Зеленским
21:59
Херсонский теплоход Русалка затонул на Дунае: 33 корейских туриста путешествовали без спасательных жилетов
21:54
Путин не досидит президентский срок в Кремле: астролог дала неожиданный прогноз
21:28
"Это шок": Порошенко впал в депрессию от социологии по выборам в Раду – СМИ
21:17
Главные новости 30 мая: очередная атака Филарета, "черный список" книг из России и важная миссия Зеркаль Фото Видео
21:02
Жуткое ДТП на Тернопольщине: в результате лобового столкновения погибли четверо энергетиков
20:53
В АП рассказали, что Зеленский поговорит с Путиным по телефону
20:36
Зеленский договорился с сенатором США щемить Россию
20:25
Новый погодный сюрприз: синоптики предупредили о температурной аномалии в Украине
20:07
Роспуск Рады: Конституционный суд определился с датой рассмотрения судьбы парламента
19:58
Новая атака Филарета: Епифания обвинили в нарушении православной традиции
19:54
5 метров снега: в Румынии замело самую красивую дорогу в мире Видео
19:33
В Украине пополнили "черный список" запрещенных книг из России
19:28
Бунт в Одесской колонии: в Минюсте высмеяли жалобы осужденных и назвали их вымышленными
19:05
"У любого политика есть попка": Полякова объяснила, почему ударилась в политику
18:44
"Будто Зеленский 20 лет у власти": словесная схватка президента и журналистки попала на видео Видео
18:30
"Дурному – радость": Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
17:58
Уже официально: Миссия МВФ рассталась с Украиной
17:43
Не виделись 28 лет: Кравчук встретился с советником Рейгана
17:41
За монополию в украинской энергетике с 1 июля заплатит каждый украинец - эксперт
17:40
В НФ назвали попытку отставки правительства Гройсмана сугубо политической
17:38
Впервые в истории женщина стала канцлером Австрии
17:37
Крушение Ми-8 под Ровно: найдены тела погибших, обнародованы их фотографии
17:14
Зеленский возложил на Зеркаль ответственную миссию
17:10
На 72-ом Каннском кинофестивале Фонд Янковского и Госкино провели бизнес-ланч новости компании
17:05
Дело о хищениях в Нацгвардии: суд арестовал имущество Аллерова
16:59
В Париже полуголые активистки Femen устроили новую акцию протеста Видео
16:44
Доллар резко подорожал: почему и что будет дальше
16:42
СМИ узнали, на какой украинский телеканал "пристроится" работать Савик Шустер
16:36
"Пять лет работы коту под хвост": адвокат рассказал о "достижениях" Луценко в ГПУ и почему в нем заинтересован Порошенко
16:32
"Ребёнка не на*бешь, Володя": в Сети перетирают Путина, пристававшего к плаксивой девочке Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять