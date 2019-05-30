"Дурному – радость": Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

30 мая 2019, 18:30

Михаил Саакашвили заявил о "конфликте с системой".

Порошенко саакашвили
Петр Порошенко и Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что у него не было конфликта с главой МВД Арсеном Аваковым.

"У меня не было личного конфликта с Арсеном Аваковым. Это так выглядело. Но у меня был конфликт с системой. Он в тот момент защищал ту систему и продолжает защищать ту систему", – сказал Саакашвили в интервью Немецкой волне.

Вместе с тем он подчеркнул, что у него нет личной обиды на Авакова, в то же время у него есть обида на экс-президента Петра Порошенко.

Читайте такжеСаакашвили сказал, зачем вернулся в Украину"Порошенко давал обещания. Обицянки – цяцянки, дурному – радость. Вот это с нами и произошло. Поэтому у меня есть основания быть обиженным на Порошенко. Ну, какие основания быть обиженным на Авакова? Система должна измениться, со всеми людьми, которые были в системе!", – отметил Саакашвили.

Вместе с тем он опроверг намерения мстить Порошенко.

"Да, я не тот человек, который вернулся сюда мстить. Я приехал в свой дом, к друзьям и близким. Месть или кого-то арестовать – это не моя функция. Моя функция – строить", – добавил Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили рассказал о недавней встрече с Порошенко.

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Петр Порошенко Михаил Саакашвили
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