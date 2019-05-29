"Сейчас покусаю": Саакашвили рассказал о недавней встрече с Порошенко

Михеил Саакашвили сказал, что недавно встретил Петра Порошенко и прошел мимо / Скриншот

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили сообщил, что совсем недавно встретил экс-президента Петра Порошенко на съезде Европейской народной партии.

Охранники думали, что Порошенко сейчас покусают, растерялись, рассказал Саакашвили в эфире телеканала Наш.Макси-ТВ.

По словам бывшего губернатора Одесчины, он просто прошел мимо Порошенко.

"…Я его встречал совсем недавно. Я был на съезде Европейской народной партии — я лидер и почетный председатель грузинской партии... А он был как лидер БПП — (Блок Петра Порошенко Солидарность, теперь называется Европейская Солидарность — Ред.)", — сказал политик.

Саакашвили добавил, что встретился с Порошенко "в очень закрытом пространстве, очень близко, прямо столкнулись лицами". "Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю — они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел", — заявил экс-глава Грузии.

Бывший чиновник утверждает, что у него есть личная причина быть злым на Порошенко, но нет личных обид. Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михеила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь. Люди, встречавшие Саакашвили, заполнили аэропорт, некоторые кричали: "Миша!". В Борисполе выдавили стекло, оно рассыпалось.

В аэропорту, в частности, были нардеп Семен Семенченко и правозащитник, бывший политзаключенный советских лагерей, экс-депутат Верховной Рады и Герой Украины Степан Хмара.