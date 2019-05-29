"А сейчас - в Киев": Саакашвили похвастался удостоверением личности для возвращения в Украину

В консульстве Украины в Варшаве экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения в Украину.

"Очаровательная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас - в аэропорт и в Киев", - написал Саакашвили в Facebook и разместил соответствующие фото.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства, и вернул бывшему главе Грузии украинское гражданство.

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Представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что пограничники пропустят Саакашвили в нашу страну, к нему "вопросов нет".

При этом Саакашвили не пойдет на досрочные выборы в Раду в списке Слуги народа, заявил глава партии Дмитрий Разумков. По словам лидера Слуги народа, подобные вопросы четко регулируются законодательством Украины.

Саакашвили долженг прибыть в аэропорт Борисполь 29 мая в 17:15.