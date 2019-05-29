Чего ждать от возвращения Саакашвили: 10 тезисов

Михаил Саакашвили возвращается в Украину / УНИАН

1. Зеленский приобретает торпеду против Петра как ответ на приобретение Петром Ляшка против Зеленского.

2. Зеленский обретает "людской" фактор - теперь это не аморфная масса "селфиков", а вполне боевая единица уличного протеста.

3. п.2 говорит о том, что теперь Зеленский может давить на Раду и продавливать перевыборы шантажируя майданом.

4. Со времнем Саакашвили ударит по Зеленскому.

5. Хаос будет только нарастать. Именно хаос, а не Анархия.

6. Саакашвили не сильно ударит по Порошенко - электорат Порошенко и так видит Саакашвили врагом. Это лишь мобилизирует электорат Порошенко.

7. Саакашвили ударит по Тимошенко - вот главный объект атаки. Теперь ее претензии на Премьерство будут разбавлены Саакашвили. А все, кто не втиснутся в список ЮВТ - уйдут от нее к нему и станут мочить ее. Поскольку кампания ЮВТ будет строиться по принципу "Юля - премьер", значит и тут Саакашвили больше бьет по Тимошенко, чем по Порошенко.

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8. Проиграют и Вакарчуки, Гройсманы и ко ... им теперь копать нечего.

9. Саакашвили может попробовать вступить в союзы и повести партию на выборы не возглавляя список, но претендуя на Премьерство. И опять удар по Тимошенко (премьерство) и по Зеленскому (электоральная база у них одна).

10. Баланс плюсов и минусов для Зеленского пока негативный. Баланс плюсов и минусов тех, кто сбрасывает с поезда Тимошенко - позитивный. По Порошенко - ни холодно, ни жарко (с точки зрения электоральной).