Лидер партии Зеленского анонсировал отмену моратория на продажу земли

В Украине не проведен нормальный аудит земель сельхозназначения, отметил глава партии Слуга народа.
Глава партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что мораторий на продажу земли сельхозназначения может быть отменен через год.
В Украине нужно будет открывать рынок земли, мораторий на продажу земель вводится из года в год, поскольку это кому-то выгодно, рассказал эксперт в интервью Стране.
По словам собеседника, есть и другая сторона медали — в нашей стране не проведен нормальный аудит земель сельхозназначения, не понятно, в чьих руках и сколько земли.
"Нужно, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться. Появится законодательная база. Ребята сейчас работают над этим. С одной стороны, необходимо защитить национальные интересы, а с другой — собственника", — сказал Разумков.