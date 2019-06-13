Лидер партии Зеленского анонсировал отмену моратория на продажу земли

В Украине мораторий на продажу земли сельхозназначения может быть отменен через год, сообщил Дмитрий Разумков / Reuters

Глава партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что мораторий на продажу земли сельхозназначения может быть отменен через год.

В Украине нужно будет открывать рынок земли, мораторий на продажу земель вводится из года в год, поскольку это кому-то выгодно, рассказал эксперт в интервью Стране.

По словам собеседника, есть и другая сторона медали — в нашей стране не проведен нормальный аудит земель сельхозназначения, не понятно, в чьих руках и сколько земли.

"Нужно, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться. Появится законодательная база. Ребята сейчас работают над этим. С одной стороны, необходимо защитить национальные интересы, а с другой — собственника", — сказал Разумков.