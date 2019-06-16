"Юридически правильно": У Зеленского заверили в "железобетонной" обоснованности роспуска Рады

Позицию по поводу роспуска Верховной Рады публично озвучил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.
Замруководителя Администрации президента Руслан Рябошапка выразил твердую убежденность в том, что решение президента Зеленского о роспуске Верховной Рады и о назначении внеочередных выборов в парламент - правильное и имеет обоснованную юридическую позицию.
Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.
"Мы полностью убеждены в том, что юридическая позиция наша правильная, обоснованная, и она основывается на Конституции Украины. Прогнозировать, каким будет решение, не хотел бы, потому что это может быть воспринято как давление на Конституционный суд", - заявил Рябошапка.
Замглавы АП также выразил надежду на то, что Конституционный суд в ближайшее время вынесет справедливое решение по делу о рассмотрении соответствующего указа президента Зеленского.
Напомним, ранее, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля.
Позднее в начале июня, Зеленский записал видеообращение к депутатам, в котором иронично поблагодарил их за "продолжение пробивания дна" и за то, что они не принимают предложенные им законопроекты.