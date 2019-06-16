"Юридически правильно": У Зеленского заверили в "железобетонной" обоснованности роспуска Рады

Администрация президента / УНИАН

Замруководителя Администрации президента Руслан Рябошапка выразил твердую убежденность в том, что решение президента Зеленского о роспуске Верховной Рады и о назначении внеочередных выборов в парламент - правильное и имеет обоснованную юридическую позицию.

Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы полностью убеждены в том, что юридическая позиция наша правильная, обоснованная, и она основывается на Конституции Украины. Прогнозировать, каким будет решение, не хотел бы, потому что это может быть воспринято как давление на Конституционный суд", - заявил Рябошапка.

Замглавы АП также выразил надежду на то, что Конституционный суд в ближайшее время вынесет справедливое решение по делу о рассмотрении соответствующего указа президента Зеленского.



Напомним, ранее, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля.

Позднее в начале июня, Зеленский записал видеообращение к депутатам, в котором иронично поблагодарил их за "продолжение пробивания дна" и за то, что они не принимают предложенные им законопроекты.