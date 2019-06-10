Роспуск Рады: Зеленского позвали в суд

Зеленский пойдет в суд / скриншот

Завтра, 11 июня, в 10 часов утра, Конституционный суд Украины начнет рассматривать вопрос роспуска Верховной Рады. На заседании будет присутствовать президент Украины Владимир.

"Меня пригласили на это заседание. Это впервые за 28 лет в истории Украины будет так, когда президент Украины придёт на заседание Конституционного суда, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судьей, к себе в кабинет", - сообщил в своем видео-послании украинцам в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что уверен в своей юридической позиции как президента.

"Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное это моя позиция как президента, когда я распускал парламент. Это был и есть огромный запрос украинского народа, воли народа. Я всегда буду ее защищать", - сказал президент.

Отметим, что украинцы радостно восприняли эту новость, и желают президенту победы.

"Одна людина примусила обісратися усю систему, та куда систему - всю країну дураків, які не дружать з головою! Ой, УДАЧІ ВАМ, вона вам знадобиться! Присвячується для всіх адекватних людей (коментарій)", - сказал Дима Кравчук.

Кто-то считает, что никто Владимира Зеленского в суд не приглашал, это его личная инициатива.

"Насправді Зеленського ніхто не запрошував. Він сам себе запросив на засідання..))", - сказал Vladislav Zavalnitsky.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.