"Спасибо, что пробиваете дно": Зеленский объяснил депутатам, почему роспуск Рады – правильное решение

Зеленский объяснил депутатам, почему роспуск Рады – правильное решение / Reuters

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов Рады за то, что те продолжают "пробивать дно" и не принимают предложенные им законопроекты. Тем самым они укрепили его во мнении, что роспуск Рады был правильным решением, пояснил он.

"Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей ВР огромное спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: а вдруг я ошибся? Возможно, я зря их распустил? Может, депутаты готовы работать и принимать важные решения? Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение", – заявил Зеленский в ходе сегодняшнего видеообращения.

Читайте такжеПосле отказа рассматривать президентские законопроекты Зеленский спрогнозировал депутатам невеселое будущееСреди прочего он поблагодарил народных избранников за то, что "своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным". А также за то, что "перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить, подтверждать все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслуженные".

Уровень поддержки Рады, по его словам, составляет всего 4%.

"…но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно. Поэтому сделаем их еще раз", – призвал Зеленский.

Перед этим Зеленский советовал, как Раде искупить свои грехи. Легитимность Рады весит на волоске, предостерег президент.

21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

После чего Рада не поддержала увольнение Климкина, Полторака и Грицака. Парламентарии провалили все представления об увольнении Зеленского.

Ранее депутаты отказались рассматривать законопроект Зеленского об импичменте. Во время голосования о включении в повестку дня законопроект № 10340 набрал всего 110 голосов.