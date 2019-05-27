Зеленский рассказал, как Раде искупить свои грехи / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил народных депутатов в том, что их "деятельность почти уничтожила легитимность Верховной Рады". Однако у нардепов еще есть шанс исправиться, считает он.

"…у вас есть шанс хоть немного возобновить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна", – написал Зеленский в Facebook, не уточнив, какие именно проекты он имеет в виду.

Читайте такжеКак Зеленский нахраписто и незатейливо попытался взять РадуПри этом он попросил депутатов не портить проекты "вашими традиционными коррупционными проделками".

Отметим, что 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.