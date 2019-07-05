"Столица Нидерландов — Гаага": Геращенко опростоволосилась и нашла оправдание

Ирина Геращенко допустила фактическую ошибку / Главред

Народный депутат, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко решила провести просветительскую работу и назвала Гаагу столицей Нидерландов.

Нардеп опростоволосилась в Facebook, позже поправила пост, признала "опечатку" и нашла оправдание.

Политик "блеснула знаниями" географии после того, как в Сети распространилась информация об ошибке на сайте президента Владимира Зеленского — там Торонто, а не Оттаву, назвали столицей Канады.

Потом появился отредактированный пост с поучениями. "На всякий случай, ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо...", — отметила Геращенко.

Также она дописала постскриптум, в котором признала, что столица Нидерландов — Амстердам и оправдалась за "опечатку".

"Правительство и королевская резиденция — в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию", — добавила первый вице-спикер парламента.

Ранее сообщалось, что нардеп Ирина Луценко во время выступления в Верховной Раде перепутала тему обсуждения и сказала: "Б*я..., извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста. Спасибо!".