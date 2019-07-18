Предвыборный ажиотаж мешает: Путин пока не жаждет личной встречи с Зеленским

Путин / Reuters

Хозяин Кремля Владимр Путин пока не планирует личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он считает, что нужно дождаться завершения выборов в украинский парламент.

Вероятность рандеву между двумя главами государств комментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, об этом пока речи нет – мешает "предвыборный ажиотаж" в Украине.

"И давайте согласимся: пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал Песков.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. В Офисе президента сообщали, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.