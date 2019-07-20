"Сближение неизбежно": Путин раскатисто заявил, что русские и украинцы – один народ

20 июля 2019, 07:53

Президент России подчеркнул, что в основе всего лежит религиозная принадлежность.

Путин
Путин заявил, что украинцы и русские - один народ / Reuters

Русские и украинцы – это один народ, заявил президент России Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля интервью, которое провел американский режиссер Оливер Стоун.

По информации, Путин признался, что считает почти единым целым жителей России и Украины. В ответ на это Стоун отметил, что это "две нации, но один народ".

"По сути, это одна нация", — добавил Путин.

Путин подчеркнул, что в основе всего лежит религиозная принадлежность.

"Все были православными и называли себя русскими. И они не хотели быть частью католического мира, куда их "подтаскивала" Польша", — высказался Путин.

Путин добавил, что со временем на Украине идентичность определилась и жители имеют на это право. Однако, считает Путин, у россиян и украинцев очень много общего и в основе своей, и по истории, так как "это, по сути, один мир, по традициям, очень многому".

Читайте также"Он утонул": мальчик потроллил Путина его знаменитой циничной фразой"Но при этом если часть людей, значительная часть, которые проживают на Украине сегодня, считают, что они должны подчёркивать свою идентичность, бороться за это, у нас, в России, никто против этого ничего не имеет, и я тоже. Но просто мы, имея в виду, что у нас много общего, можем использовать это как конкурентные преимущества при определённых интеграционных процессах, это совершенно очевидный факт. Но сегодняшние власти этого явно не хотят. Но я думаю, что здравый смысл восторжествует в конце концов. И в конечном итоге всё-таки мы придём к состоянию, о котором я сказал: сближение неизбежно", - резюмировал президент РФ.

Напомним, ранее Путин рассказал, как Обама облапошил его по поводу Украины в 2014 году.

Также ранее  президент РФ озвучил известный миф о грузинских снайперах на Майдане и попытался отмазать Виктора Януковича. 

Также ранее сообщалось, Оливер Стоун снял Путина для фильма об Украине после Майдана.

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русские православие Владимир Путин новости России украинцы
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