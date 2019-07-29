Эксперт пояснил, чему и зачем учат молодых нардепов из Слуги народа

Полученные в ходе подготовительных курсов знания упростят жизнь для народного депутата, уверен Виталий Кулик.
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик оценил идею "зеленой команды" провести интенсивный курс обучения по специальности "депутат Слуги народа".
"Прекрасно (оцениваю – ред.). Есть инструментарий, наработанный диджитал-командой Слуги народа, который требует знаний, как с ним работать. "Государство в смартфоне" – это неплохая идея, но надо понимать, как девайс работает, по крайней мере его алгоритмы. Существует система, когда в смартфоне или iPad у вас собраны все "болевые точки" той сферы, в которой вы заинтересованы: вы видите все законопроекты, движение документов, вы видите принятия тех или иных нормативных документов министерствами и ведомствами, вы видите все общественные обсуждения и слушания, все публикации по этому вопросу. Такая система упростит жизнь для народного депутата", – поделился Кулик своим видением ситуации во время чата на Главреде.
Читайте также"Говнюк" и "скотина": "слуги народа" обматюкали экс-нардепов на интенсиве в ТрускавцеКроме того, есть определенные навыки написания законопроектов, работы с институтами, например, как пишутся запросы, как складываются бумаги, которые ходят в самой Верховной Раде, напомнил он. Все это также нужно понимать, подчеркнул эксперт, особенно людям, которые не имели никакого предыдущего опыта работы с законодательным органом. Поэтому определенные знания должны даваться новым парламентариям.
"Хотел бы напомнить, что с 2006 года даже наша структура проводила десятки тренингов для вновь избранных народных депутатов. И это было нормальной практикой", – резюмировал Кулик.
Напомним, 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля. Уверенную победу получила партия Слуга народа: 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса.
Позднее президентская партия анонсировала серию обучающих тренингов для своих членов – Курс молодого депутата. В президентской партии хотят, чтобы с первого дня фракция работала как "сыгранная команда".
Нардепам обещали жесткий формат обучения, даже не исключали, что мало кто его выдержит.
При этом разместили народных избранников в самых дорогих гостиницах Трускавца. Позже глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков пояснил, что для нардепов "сняли то, что была возможность снять".