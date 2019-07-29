Эксперт пояснил, чему и зачем учат молодых нардепов из Слуги народа / Facebook Слуга народа

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик оценил идею "зеленой команды" провести интенсивный курс обучения по специальности "депутат Слуги народа".

"Прекрасно (оцениваю – ред.). Есть инструментарий, наработанный диджитал-командой Слуги народа, который требует знаний, как с ним работать. "Государство в смартфоне" – это неплохая идея, но надо понимать, как девайс работает, по крайней мере его алгоритмы. Существует система, когда в смартфоне или iPad у вас собраны все "болевые точки" той сферы, в которой вы заинтересованы: вы видите все законопроекты, движение документов, вы видите принятия тех или иных нормативных документов министерствами и ведомствами, вы видите все общественные обсуждения и слушания, все публикации по этому вопросу. Такая система упростит жизнь для народного депутата", – поделился Кулик своим видением ситуации во время чата на Главреде.

Читайте также"Говнюк" и "скотина": "слуги народа" обматюкали экс-нардепов на интенсиве в ТрускавцеКроме того, есть определенные навыки написания законопроектов, работы с институтами, например, как пишутся запросы, как складываются бумаги, которые ходят в самой Верховной Раде, напомнил он. Все это также нужно понимать, подчеркнул эксперт, особенно людям, которые не имели никакого предыдущего опыта работы с законодательным органом. Поэтому определенные знания должны даваться новым парламентариям.

"Хотел бы напомнить, что с 2006 года даже наша структура проводила десятки тренингов для вновь избранных народных депутатов. И это было нормальной практикой", – резюмировал Кулик.

Напомним, 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля. Уверенную победу получила партия Слуга народа: 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса.

Позднее президентская партия анонсировала серию обучающих тренингов для своих членов – Курс молодого депутата. В президентской партии хотят, чтобы с первого дня фракция работала как "сыгранная команда".

Нардепам обещали жесткий формат обучения, даже не исключали, что мало кто его выдержит.

При этом разместили народных избранников в самых дорогих гостиницах Трускавца. Позже глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков пояснил, что для нардепов "сняли то, что была возможность снять".