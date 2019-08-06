В Слуге народа рассказали о создании офиса обучения и развития депутатов

Тренинг избарнных депутатов от Слуги народа в Трускавце / @sluganarodu.official

В партии Слуга народа заявили о создании партийного офиса для развития депутатов.

"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца", - говорится в сообщении в Facebook Слуги народа.

Также отмечается, что образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах.

В партии добавили, что план работы офиса обучения и развития депутатов представят на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Трускавце встретился с представителями Слуги народа. Позднее СМИ раскрыли подробности их встречи.