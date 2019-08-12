В Слуге народа поведали, почему хотят поставить во главе фракции Арахамию

Давид Арахамия / НВ

Давид Арахамия, новоиспеченный нардеп от политсилы Владимира Зеленского, Слуги народа, вполне компетентен для того, чтобы руководить соответствующей фракцией и представлять ее интересы в украинском парламенте.

Об этом рассказал глава предвыборного штаба Слуги народа и нардеп Александр Корниенко. "Он имеет соответствующие качества для этого, у него есть опыт управления большим количеством людей", – заявил он в интервью порталу РБК-Украина.

Читайте такжеВ Слуге народа предложили сделать новой Раде "обрезание"По словам Корниенко, предложение о кандидатуре Арахамии было урегулировано с учетом мнения, высказанного президентом Владимиром Зеленским.

"У нас все кадровые предложения идут с двух сторон - есть какое-то видение президента, так как мы президентская партия, и наш фидбэк на это. Это предложение в принципе было урегулировано с мнением президента, что это должен быть человек с опытом управления, коммуникативный и иметь достаточный авторитет в своей жизни, чтобы иметь или получить его у депутатов", − подытожил он.

Напомним, ранее представители возглавляемой Юлией Тимошенко партии Батькивщина заявили о том, что готовы работать в коалиции. До этого в партии президента Зеленского, Слуга народа, рассказали, какие законы новый созыв Рады рассмотрит первоочередно.