Дорогой транзит газа: Киев создаст новую группу для переговоров с Москвой

13 августа 2019, 13:43

Украина имеет план "Б" на случай, если договоренности с Россией так и не будут достигнуты.

Транзит газа
Транзит газа приносит Украине 3 млрд доходов / Корреспондент

Новое правительство Украины создаст специальную группу для переговоров с Россией по транзиту газа после 2019 года во главе с министром энергетики, заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Это переговоры. Транзит газа нужен. Ведь мы получаем от этого у 3 млрд доходов. Даже с этой позиции это важно", - сказал Данилюк.

По словам секретаря СНБО, есть и другие факторы, которые надо учитывать, в частности, и то, как работает украинская ГТС.

"Это важно. Если бы это было неважно, Россия бы не прекращала транзит. Мы же понимаем, что это тоже способ определенного давления", - подчеркнул он.

Данилюк также объяснил, может ли Украина выжить без российского газа.

Читайте также"Северный поток подвел": Газпрому пришлось резко увеличить транзит газа в Евросоюз через Украину"Мы проходили через очень сложные вызовы. На все есть ответ, просто надо всегда думать, как нам усиливать наши позиции. Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны. Поэтому, когда мы говорим о транзите - это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны", - сказал секретарь СНБО, передает ВВС Украина.

В то же время Данилюк заявил, что Украина имеет план "Б" на случай, если договоренности так и не будут достигнуты.

"Было бы абсолютно безответственно не иметь плана "Б", - резюмировал Данилюк.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, как Украина готовится к завершению транзита газа из РФ в Европу. По словам представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса, власти Украины намереваются до отказа заполнить газохранилища − в рамках подготовки к худшему сценарию, в ходе которого российская корпорация Газпром полностью прекратит транзит "голубого топлива" в Европу через нашу страну.

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СНБО российский газ транзит газа Александр Данилюк новости Украины
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