В Слуге народа сообщили, кто возглавит Раду

Слуга народа объявился, кто возглавит Раду / Униан

Представители партии Слуга народа назвали претендентов на должности председателя Верховной Рады и его первого зама, то есть спикера и первого вице-спикера.

Политсила делегирует на эти посты Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука, которого ранее назначили представителем президента в новом созыве Рады. Именно их имена были озвучены на заседании подгруппы Подготовительной депутатской группы, пишет Униан.

А вот новоизбранный нардеп от партии Европейская солидарность Артур Герасимов уточнил, что кандидатура на должность вице-спикера Рады все еще обсуждается. Эту должность, по словам Разумкова, Слуга народа предложила другим прошедшим в Раду партиям.

Сам Разумков отметил, что его и Стефанчука на должностях в президиуме парламента еще должна голосовать сама Рада.

На просьбу подтвердить данное заявление, Разумков заявил: "Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности".

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