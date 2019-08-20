Зеленский определился с представителем президента в новом созыве Рады

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении своего представителя в Верховной Раде.

Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник, 20 августа, на официальном портале президента.

На эту должность был переназначен Руслан Стефанчук - представитель Зеленского в Раде VIII созыва.

Стефанчук - советник президента, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук рассказал, какие законы новая Рада рассмотрит в первую очередь. До этого в президентской политсиле, партии Слуга народа, назвали кандидатов на места в президиуме парламента.