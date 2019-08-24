США устами Помпео поздравили Украину с Днем Незавивисмости

Майк Помпео поздавил Украину с Днем Независимости / Reuters

24 августа, в субботу, Соединенные Штаты Америки устами госсекретаря Майка Помпео поздравили Украину с Днем Независимости.

Отметим, США в очередной раз заявили о "твердой поддержке" Украины.

Кроме того, в США отметили, что последние президентские и парламентские выборы показали, насколько Украина стремится к тому, чтобы стать "процветающей и демократичной".

"Как отметил Президент Зеленский, используя свой потенциал, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами. Соединенные Штаты поддерживают Украину в этот исторический момент", - говорится в сообщении Помпео.

Добавим, что в США также заявили о намерении развивать сотрудничество с Украиной, а также способствовать в продвижении реформ.

Читайте такжеДень Независимости Украины 2019: что запланировано на 23-24 августаНапомним, ранее президенту Владимиру Зеленскому в честь Дня Независимости прислали поздравления крупнейшие мировые лидеры, в частности, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и королева Великобритании Елизавета II.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника – вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", – написала королева.