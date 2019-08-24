США устами Помпео поздравили Украину с Днем Незавивисмости

В США также заявили о намерении развивать сотрудничество с Украиной, а также способствовать в продвижении реформ.
24 августа, в субботу, Соединенные Штаты Америки устами госсекретаря Майка Помпео поздравили Украину с Днем Независимости.
Отметим, США в очередной раз заявили о "твердой поддержке" Украины.
Кроме того, в США отметили, что последние президентские и парламентские выборы показали, насколько Украина стремится к тому, чтобы стать "процветающей и демократичной".
"Как отметил Президент Зеленский, используя свой потенциал, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами. Соединенные Штаты поддерживают Украину в этот исторический момент", - говорится в сообщении Помпео.
Добавим, что в США также заявили о намерении развивать сотрудничество с Украиной, а также способствовать в продвижении реформ.
Читайте такжеДень Независимости Украины 2019: что запланировано на 23-24 августаНапомним, ранее президенту Владимиру Зеленскому в честь Дня Независимости прислали поздравления крупнейшие мировые лидеры, в частности, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и королева Великобритании Елизавета II.
"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника – вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", – написала королева.