Трамп, Макрон, Елизавета II: лидеры поздравляют Украину с Днем независимости

Мировые лидеры поздравляют Украину с Днем независимости / УНИАН

Президенту Владимиру Зеленскому в честь Дня независимости присылают поздравления крупнейшие мировые лидеры, в частности, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и королева Великобритании Елизавета II.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Трамп заверил неизменность поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту…", - отметил Трамп в поздравлении.

Елизавета II пожелала украинцам в будущем счастья и процветания.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника – вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", – написала королева.

Также поздравление поступило от президента Франции Эммануэля Макрона, где он отметил, что Франция остается вместе с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на скорейшее достижение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны, хотел бы заверить вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках "нормандского формата" и в переговорах с Россией", - сказал Макрон.

В Офисе президента подчеркнули, что поздравления от лидеров стран продолжают поступать.

Напомним, американские дипломаты и волонтеры Корпуса мира творчески подошли к поздравлению Украины и ее граждан с Днем независимости, выразив свои чувства и эмоции стихотворением легендарной украинской поэтессы Лины Костенко.

Премьер Великобритании и главой Консервативной партии Борис Джонсон заговорил на украинском языке в видеопоздравлении в честь Дня Независимости Украины.