Стало известно, когда Рада возьмется за бюджет-2020

Дмитрий Разумков / скриншот

Народные депутаты планируют рассмотреть проект бюджета на 2020 год в первом чтении уже во второй половине октября. По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова до 15 октября бюджетный комитет будет работать над предложениями нардепов.

"Я хотел бы напомнить всем народным депутатам, что свои предложения необходимо внести до 1 октября, бюджетный комитет должен их доработать до 15 октября", - заявил Разумков в ходе заседания согласительного совета во вторник, 1 октября.

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При этом он указал, что предварительная дата рассмотрения документа в первом чтении – 18 октября. Также спикер парламента выразил надежду, что проект бюджета будет сбалансированный и эффективный.

Напомним, что презентуя принятую правительством Программу деятельности, премьер-министр Алексей Гончарук использовал те же определения, которыми пользовался предыдущий премьер Владимир Гройсман.