"Мажоры остались без денег": "слуги народа" поссорились с Гончаруком – СМИ

Алексей Гончарук поссорился с "слугами народа", утверждают СМИ / УНИАН

Вопрос распределения субвенций на округа между мажоритарными депутатами вызвал острые споры представителей фракции Слуга народа с премьер-министром Алексеем Гончаруком во время закрытого заседания фракции.

"Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцеконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались", - рассказал источник Украинской правды в Слуге народа.

Он также отметил, что ссора на заседании фракции произошла по вопросу газотранспортной системы.

Читайте такжеВ Раде потребовали отставки Гончарука из-за концерта группы Сокира Перуна"Мы возмущались, почему премьер вламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты – депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства", - пояснил уже другой нардеп.

В то же время, по словам заместителя председателя фракции Слуга народа Николая Тищенко, во время заседания обсуждался проект бюджета.

После заседания фракции в комментарии УНИАН народный депутат от Слуги народа Сергей Швец сказал, что обсуждалось несколько вопросов. "Говорили об изменениях в государственный бюджет в части субвенций на этот год. И говорили о принятии, которое сейчас должно произойти, принятии проекта бюджета на следующий год", - добавил он.

Кроме того, отметил парламентарий, обсуждались вопросы о выплате задолженности шахтерам.

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Также Швец добавил, что обсуждались вопросы анбандлинга НАК Нафтогаз Украины. "Анбандлинг - то есть, разделение компании. В частности, это требование Европейского Союза... Это касается и рынка нефти, и рынка газа, и рынка электроэнергии", - пояснил он и добавил, что одна компания не может быть монополистом на рынке.

Швец также не исключил, что уже сегодня на рассмотрение ВР в первом чтении будет выноситься соответствующий вопрос.

Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков пожаловался на проблемы с дисциплиной в Слуге народа.