Условие для дружбы Белого дома  и Кремля: в США посоветовали РФ бдеть за минскими соглашениями

В США напомнили России о минских соглашениях / Reuters

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан, который ранее призывал Украину выполнить условия МВФ и повысить цены на газ, в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость соблюдения Минских соглашений.

"В Вашингтоне считают, что улучшение взаимоотношений между Белым домом и Кремлем зависит от благосклонности Москвы к минским соглашениям по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, а также отказа России от попыток подорвать "демократические процессы "США", - передает DW со ссылкой на Госдепартамент США.

По информации издания, об этом заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Политики общались в субботу, 23 ноября, в японской Нагое в рамках встречи министров иностранных дел стран G20.

Напомним, ранее в Российской Федерации снова заговорили о Минских соглашениях. Так, представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала договоренности в Минске шансом для Украины.

"Мы смотрим на минские договоренности как на шанс Украины провести реинтеграцию, хотя это очень непростое слово для Донбасса и вызывающее там, мне кажется, уже аллергию, так или иначе каким-то образом все-таки вернутся на пути или позиции "настоящей государственности", - отметила Захарова.

Читайте такжеВ МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям

Также ранее глава Кремля Владимир Путин громогласно заявил, что считает неприемлемым и контрпродуктивным пересмотр минских соглашений.

"Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными", - подчеркнул Путин.