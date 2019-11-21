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"Вызывает аллергию": в МИД РФ рассказале о шансе для Украине

21 ноября 2019, 18:01

Мария Захарова считает, что Минские соглашения шанс для реинтеграции Донбасса.

Мария Захарова
Мария Захарова / РИА Новости

В Российской Федерации снова заговорили о Минских соглашениях. Так, представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала договоренности в Минске шансом для Украины.

По ее словам, данный документ позволит Киеву реинтегрировать Донбасс и "вернуться на уровень настоящей государственности".

"Мы смотрим на минские договоренности как на шанс Украины провести реинтеграцию, хотя это очень непростое слово для Донбасса и вызывающее там, мне кажется, уже аллергию, так или иначе каким-то образом все-таки вернутся на пути или позиции "настоящей государственности", - цитирует дипломата ТАСС.

При этом он указал, что уровень "настоящей государственности" не предполагает "политические бесконечные истерики, дешевую политическую игру". Также Захарова упомянула, что государственность означает возвращение нормальной жизни людей на оккупированном Донбассе.

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть согласован с боевиками ОРДЛО.

Донбасс Россия МИД РФ Минские соглашения Мария Захарова
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